В конце матча с «Лацио» Ди Мария упустил великолепный момент. Реакция Аллегри была просто непередаваема 🤬

Его можно понять.

После того, как с «Ювентуса» сняли аж 15 очков, вся команда находится на взводе, и ей, как никогда, необходимы победы.

Вчера «бьянконери» играли с «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии. Бремер вывел туринцев вперед в конце первого тайма, но преимущество было не слишком убедительным. В самом конце матча, на 93-й минуте, у Анхеля Ди Марии был отличный момент у ворот соперника, но, как только к нему подошли защитники «Лацио», он будто бы просто отпустил мяч.

Аллегри был в шоке от такого поведения аргентинца. Он кричал: «Cazzo» (дерьмо), активно жестикулировал и в итоге ушел в подтрибунку, кипя от злости.

После матча главный тренер туринцев прокомментировал этот эпизод Sky Sports:

«За минуту до конца матча мяч нужно удерживать и управлять им по-другому. За минуту может случиться все, что угодно. Я разозлился и ушел».