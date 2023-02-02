«Ювентус» устал от Погба. Клуб рассматривает возможность расторжения контракта с Полем

Возвращение Погба в «Ювентус» казалось отличной идей. Лишь немногие сомневались в том, что чемпион мира усилит команду Аллегри. Но переход француза быстро превратился в сплошное разочарование.

Погба почти мгновенно получил травму. С момента переезда в Турин Поль не провел ни одного официального матча за «бьянконери». Недавно полузащитник восстановился после всех повреждений, но тут Поль начал жаловаться на мышечные боли, появившиеся из-за недостатка игровой практики. В заявку на кубковый матч против «Лацио» француз не попал.

В последний раз Погба играл в футбол на официальном уровне 292 дня назад.

Ситуация с полузащитником начинает серьезно тревожить «Ювентус». Издание Gazzetta dello Sport сообщает, что клуб разочарован длительным отсутствием игрока. По информации журналистов, Погба, чей контракт с «Юве» рассчитан до 2026 года, «становится все большей проблемой» для итальянского клуба.

Сообщается, что Аллегри начал задумываться о продаже Поля, хотя француз совсем недавно присоединился к «бьянконери».

По информацие Tuttojuve, «Ювентус» рассматривает возможность расторжения контракта с игроком. Издание добавляет, что в клубе видят лишь два варианта развития событий: либо Погба возвращается к регулярным выступлением за клуб, либо полузащитнику придется покинуть команду перед стартом следующего сезона.

Как думаете, что случится раньше: возвращение француза на футбольное поле или его уход из «Юве»?