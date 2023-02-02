Туринская Старушка
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«Ювентус» устал от Погба. Клуб рассматривает возможность расторжения контракта с Полем

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Ювентус Ювентус
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Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Возвращение Погба в «Ювентус» казалось отличной идей. Лишь немногие сомневались в том, что чемпион мира усилит команду Аллегри. Но переход француза быстро превратился в сплошное разочарование.

Погба почти мгновенно получил травму. С момента переезда в Турин Поль не провел ни одного официального матча за «бьянконери». Недавно полузащитник восстановился после всех повреждений, но тут Поль начал жаловаться на мышечные боли, появившиеся из-за недостатка игровой практики. В заявку на кубковый матч против «Лацио» француз не попал.

В последний раз Погба играл в футбол на официальном уровне 292 дня назад.

Paul Pogba suffers a lateral meniscus injury two weeks after returning to Juventus and will not travel with the squad to Dallas | Futball News

Ситуация с полузащитником начинает серьезно тревожить «Ювентус». Издание Gazzetta dello Sport сообщает, что клуб разочарован длительным отсутствием игрока. По информации журналистов, Погба, чей контракт с «Юве» рассчитан до 2026 года, «становится все большей проблемой» для итальянского клуба.

Сообщается, что Аллегри начал задумываться о продаже Поля, хотя француз совсем недавно присоединился к «бьянконери».

По информацие Tuttojuve, «Ювентус» рассматривает возможность расторжения контракта с игроком. Издание добавляет, что в клубе видят лишь два варианта развития событий: либо Погба возвращается к регулярным выступлением за клуб, либо полузащитнику придется покинуть команду перед стартом следующего сезона.

Как думаете, что случится раньше: возвращение француза на футбольное поле или его уход из «Юве»?

5 комментариев

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d.xoxlov
Что-то с возвращением к прошлому дело не идёт. Аллегри мимо, этот "калека" тоже мимо. Скоро, интересно, дойдёт, что нужен классный спортдир, а не пальба наугад или возвращение к уже пройденному?
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h22o
Ответ h22o
это всё практика Юве хватать свободных агентов. на месте ПП "отработал" бы весь контракт до конца, с футболом он всё равно закончил..
ещё и Артурчик вернётся летом, тот ещё калич..
+1
-1
0
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h22o
это всё практика Юве хватать свободных агентов. на месте ПП "отработал" бы весь контракт до конца, с футболом он всё равно закончил..
+2
-1
+1
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Иван Филиппенков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну это будет жутчайший провал
Если они второй раз продадут пришедшего свободным агентом - ну такой себе провал. Даже с учётом всех зарплат и комиссий)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ну это будет жутчайший провал
0
-3
-3
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