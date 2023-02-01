Туринская Старушка
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📹«Я сыграю с «Лацио». Федерико Кьеза готовится к Кубку Италии

Ювентус Ювентус
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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«Ювентус» продолжает подготовку к матчу с «Лацио» в Кубке Италии, который состоится в четверг в Турине.

Хорошие новости для команды Массимилиано Аллегри заключаются в возвращении к тренировкам Федерико Кьезы после переутомления и Хуана Куадрадо.

В интервью для Sky Sport Феде подтвердил, что завтра выйдет на поле.

«Сыграю ли я с «Лацио» в Кубке Италии? Да, сыграю!».

«Я не был на поле в матче против «Монцы» из-за переутомления левого колена, на котором я перенес операцию. Моя цель – стабильно играть и делать это в каждом матче, вернуться в форму и по 90 минут проводить на поле».

1 комментарий

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d.xoxlov
Вся надежда на кубок. Так хоть какая-то Европа на следующий сезон может случиться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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