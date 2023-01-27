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«Ювентус» стал рабом контракта с Аллегри». Итальянский эксперт раскритиковал клуб и тренера

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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Все по делу.

Во время эфира на радио TMW Массимо Брамбати резко пошел в атаку на Массимилиано Аллегри. Запись была после поражения «Юве» от «Монцы» со счетом 0:2.

Ошибки Аллегри

«Он месяцами показывает дерьмовые цифры. У него бесконечная череда травм. Это не может не быть обязанностью тренера. В прошлом году я оправдывал это, в это году сломалось все. Травмы также случаются по вине персонала».

Матч с «Монцей»

«Разные ситуации могут оказывать влияние, но расстановка в первом тайме... он ее выбрал. Во втором тайме выпускать Айлинга и Суле, когда проигрываешь? Я бы сказал ему, что если он хочет изменить игру, то не должен выпускать детей, которых могут пригвоздить к позорному столбу.

«Ювентус» − раб контракта, заключенного с Аллегри. Любой другой тренер уже бы отправился домой».

Мощная, но оправданная атака на тренера. Команда, которая хочет дать отпор критике и дать пощечину системе, выходит на поле не с тем настроем, что был вчера.

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