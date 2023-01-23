Туринская Старушка
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Любовь не продается! Болельщик «Юве» отказался выгодно продать свою машину со 170 автографами бьянконери

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Невероятная история Томмазо Агоста: в социальных сетях появилась информация, что арабский шейх из Эр-Рияда был в восторге от машины таксиста, исписанной автографами легенд «Ювентуса» (их 170).

Криштиану Роналду, Джиджи Буффон, Тевес, Зидан, Кьеллини и еще множество звезд клуба оставили свой след в машине итальянца. Томмазо Агоста не согласился продать свой Fiat Ulysse за 100 000 евро, доказав, что его любовь к «Ювентусу» за деньги не купишь.

 

9 комментариев

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Digart
Ответ Эдуард Суровый
прошел на твой пост, поставил + и оставил камент.
Спасибо)
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Holy Suicide
Ответ juveforzajuve
Он машину не моет? Или чем подписывали?
Может поверх афтографов лаком вскрыл.
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Эдуард Суровый
Ответ Digart
Я ещё два дня назад выложил пост об этом https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/3111120.html
прошел на твой пост, поставил + и оставил камент.
+1
0
+1
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juveforzajuve
Он машину не моет? Или чем подписывали?
+1
0
+1
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Michael_the_creator
Ещё пару новостей о махинациях, и машину даже на чермет не возьмут
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Захар Кривостоев
Ответ Ronny92
Наверняка, рядом с Ругани, Игуаином и Артуром.
А что ты хотел, пыльники и сальники сами себя не подпишут.
0
-1
-1
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Digart
Я ещё два дня назад выложил пост об этом https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/3111120.html
+12
0
+12
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Ronny92
Ответ Захар Кривостоев
Интересно, там есть автографы таких легенд как Красич, Диего, Филипе Мело, Амаури?
Наверняка, рядом с Ругани, Игуаином и Артуром.
+2
-1
+1
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Захар Кривостоев
Интересно, там есть автографы таких легенд как Красич, Диего, Филипе Мело, Амаури?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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