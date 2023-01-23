Любовь не продается! Болельщик «Юве» отказался выгодно продать свою машину со 170 автографами бьянконери

Невероятная история Томмазо Агоста: в социальных сетях появилась информация, что арабский шейх из Эр-Рияда был в восторге от машины таксиста, исписанной автографами легенд «Ювентуса» (их 170).

Криштиану Роналду, Джиджи Буффон, Тевес, Зидан, Кьеллини и еще множество звезд клуба оставили свой след в машине итальянца. Томмазо Агоста не согласился продать свой Fiat Ulysse за 100 000 евро, доказав, что его любовь к «Ювентусу» за деньги не купишь.