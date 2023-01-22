«CONI может отменить приговор. Это незаконно!» Адвокат по уголовным делам Кастроново разнес суд FIGC

Считает, что апелляцию нельзя было принимать.

Адвокат по уголовным делам Джованни Кастроново высказался по поводу лишения «Ювентуса» пятнадцати очков. Он подчеркнул, что это решение абсолютно нелегитимно.

«Мне кажется, что рассматриваемое решение нарушило правовой принцип «ne bis in idem» − «не дважды за одно и то же». Апелляция прокурора Чине была принята при отсутствии новых элементов. Я бы не рассматривал за таковой лист формата А4, содержащий пометки, составленные Фабио Паратичи с вмешательством Федерико Керубини (именно он добавил туда пометку о злоупотреблении «искусственным приростом капитала»). Федеральный прокурор незаконно определил этот лист в обвинительном акте как «Черная книга Фабио Паратичи».

По этим причинам у меня есть осторожный оптимизм в отношении того, что Collegio di Garanzia del Coni может отменить незаконный приговор, но только из-за формального недостатка, поскольку я никому образом не могу вдаваться в существо рассматриваемого решения».

Так почему приговор был незаконен?

«Единственный законный путь, доступный для юристов туринского клуба − обращение в Collegio di Garanzia del Coni исключительно по недостаткам формального характера. Кодекс спортивной юстиции для подачи апелляции устанавливает крайний срок в 30 дней. Прокурор Чине подписал апелляцию 27 декабря, предполагая, что он получил документы 24 ноября.

На самом деле, по некоторым появившимся данным, все обстоит иначе. Поскольку запрос, направленный федеральным прокурором в прокуратуру Турина произошел 27 октября, то есть всего через три дня после уведомления о расследовании, то через несколько дней он бы получил копии перехватов и всех новых собранных следственных материалов. Если бы это было так, апелляция о пересмотре дела была бы неприемлемой, поскольку была подана намного позже крайнего срока в 30 дней с момента возникновения новых фактов».

Таким образом, команда Аллегри должна думать только о том, чтобы исполнить свой долг в Серии А. И кто знает, не вернут ли им через несколько недель эти 15 очков, что позволит снова бороться за Лигу чемпионов.