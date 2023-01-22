Туринская Старушка
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Кажется, почти никто в мире не понял, почему «Ювентус» был наказан так сурово. Как оказалось, министр спорта Италии в том числе

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Поразительное решение.

Андреа Абоди, министр спорта Италии, выразил непонимание решением суда по делу «Ювентуса». Он заявил, что ждет (как и юристы клуба, фанаты и, кажется, весь мир) объяснения причин вынесения такого жесткого приговора, который сразу же был приведен в исполнение.

«Есть потребность, которую необходимо удовлетворить, потому что объяснение так же важно, как и решение. Я жду причины и тех, кто объяснит мне, почему не было иного вердикта. Вследствие таких решений возникает политическая необходимость изменить правила, уважая автономию спорта, чтобы ограничивать дегенеративные явления. Мы хотим, чтобы спорт был прозрачным, эффективным, достойным, с хорошей репутацией и пользовался доверием. Происходящее не способствует достижению этих целей.

Возможно, мне придется предложить вмешаться и внести изменения для улучшения прозрачности, эффективности спортивной юстиции и моделей управления профессиональным спортом».

Приятно, что даже министр спорта осознает, что решение суда Федерации футбола Италии оштрафовать «Юве» на 15 очков было, как минимум, необоснованным.

Может, его слова смогут что-то изменить?

11 комментариев

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d.xoxlov
Ответ Александра Александрова
Кстати до 6 места 12 очков , те Ювентус не попадет никак в зону еврокубков , так рассчитали, чтобы Ювентус оставить без еврокубков , ведь отыграть 12 очковый гандикап , когда пол чемпионата сыграно и вся 6-ка на ходу , нереально !
Вчера один из шестёрки на ходу набрал аж 0 очков дома с "Эмполи". Сегодня ещё один точно что-то потеряет. "Милан" последние матчи откровенно плох. "Аталанта" разошлась, но надолго ли. "Рома" только стабильно может наковырять около 70-75, ну и "Наполи", если Спаллетти снова не задохнётся на финише. Да ещё и по матчу со всеми у "Юве" осталось. Так что вполне реально догнать. Если только будет зачем. В плане бана ещё и от чефериновой кормушки.
+1
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juveforzajuve
Будет большой драматический прикол, все на расслабоне играют, теряют очки как вчерашний Интер. А в конце сезона Ювентусу вернут 15 очков и он станет чемпионом))
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juveforzajuve
А за кого болеет этот министр?
+1
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juveforzajuve
Ответ Александра Александрова
Кстати до 6 места 12 очков , те Ювентус не попадет никак в зону еврокубков , так рассчитали, чтобы Ювентус оставить без еврокубков , ведь отыграть 12 очковый гандикап , когда пол чемпионата сыграно и вся 6-ка на ходу , нереально !
Ювентус запросто может отыграть пресловутые 12 очков, за это можно не переживать. Надо попасть за зону ЛЕ или ЛК и если будет бан от Чеферина, то и годик отдохнуть.
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+3
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Александра Александрова
Кстати до 6 места 12 очков , те Ювентус не попадет никак в зону еврокубков , так рассчитали, чтобы Ювентус оставить без еврокубков , ведь отыграть 12 очковый гандикап , когда пол чемпионата сыграно и вся 6-ка на ходу , нереально !
+1
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0
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JhaWithYou86
Чеферин мстит Аньелли за Суперлигу.
+10
-1
+9
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d-boy@yandex.ru
Я всегда думал, что только у нас бардак….
Но нет. Есть еще жизнь в этой Вселенной 🤣
+1
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Ювенский Туринтус
В смысле сурово? Нашу старушку могли вообще в пердив отправить
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Владимир Владимир
По сути он попросил объяснить решение и дальше оно уже будет легетимизировано, каким бы абсурдным оно ни было, потому что объяснить можно и массовое истребление людей, а вот справедливо ли в действительности - это другая история.

Министр просто требует обелить свое решение, потому что много возмущений
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FinoAllaFine FJ
Если он способен реально вмешаться, то вполне возможно. В Италии все возможно, как мы видим
0
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Адепт Суперлиги
Зато Тимурка Журавель всё понял у себя в тележке)
0
-1
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