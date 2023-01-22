Кажется, почти никто в мире не понял, почему «Ювентус» был наказан так сурово. Как оказалось, министр спорта Италии в том числе

Поразительное решение.

Андреа Абоди, министр спорта Италии, выразил непонимание решением суда по делу «Ювентуса». Он заявил, что ждет (как и юристы клуба, фанаты и, кажется, весь мир) объяснения причин вынесения такого жесткого приговора, который сразу же был приведен в исполнение.

«Есть потребность, которую необходимо удовлетворить, потому что объяснение так же важно, как и решение. Я жду причины и тех, кто объяснит мне, почему не было иного вердикта. Вследствие таких решений возникает политическая необходимость изменить правила, уважая автономию спорта, чтобы ограничивать дегенеративные явления. Мы хотим, чтобы спорт был прозрачным, эффективным, достойным, с хорошей репутацией и пользовался доверием. Происходящее не способствует достижению этих целей.

Возможно, мне придется предложить вмешаться и внести изменения для улучшения прозрачности, эффективности спортивной юстиции и моделей управления профессиональным спортом».

Приятно, что даже министр спорта осознает, что решение суда Федерации футбола Италии оштрафовать «Юве» на 15 очков было, как минимум, необоснованным.

Может, его слова смогут что-то изменить?