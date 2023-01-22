«Я приехал в Турин в худший момент для «Ювентуса». Анхель Ди Мария не скрывает горечи, говоря о непростых временах для клуба

В интервью Dazn после яркой ничьей «Ювентуса» с «Аталантой» (3:3) Анхель Ди Мария говорил о непростом для клуба моменте.

О ситуации в клубе

«Я приехал в Турин в худший момент для «Ювентуса», когда у клуба столько проблем, но, тем не менее, я здесь счастлив. Команде очень важно оставаться стойкой, продолжать работать, быть сплочённой».

О будущем

«Приоритет для меня – это моя семья, а моей семье хорошо в Турине. Я в крупнейшем клубе Италии, в одном из крупнейших клубов Европы. Я тут очень счастлив».

О целях на сезон

«Нет ничего невозможного. «Ювентус» часто отставал, а в итоге побеждал, потому что у клуба менталитет победителя. Нужно продолжать работать и бороться за четвертое место, нужно оставаться сильными, команда и болельщики должны быть едины».

В матче с «Аталантой» Анхель Ди Мария был одним из лучших на поле, очень важно, что такой игрок есть в команде Аллегри – его мастерство всегда пригодится.