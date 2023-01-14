Мало кто ожидал разгрома в противостоянии «Наполи» и «Ювентуса», но нашелся один болельщик, который рискнул и поднял целое состояние.

«Бьянконери» не проигрывали со счетом 5:1 в Серии А с мая 1993 года. В последний раз с таким счетом закончилась встреча «Юве» с «Пескарой». По воле случая в том матче один из голов на свой счет записал нынешний тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

В этом сезоне чемпионата Италии «Ювентус» не проигрывал в восьми матчах подряд и пропустил всего семь мячей. Поэтому разгромный проигрыш «бьянконери» казался чем-то невозможным.

Но один фанат решил попытать удачу. В букмекерской конторе Рима болельщик поставил 350 евро на победу «Наполи» со счетом 5:1 с коэффициентом 105. Авантюра удалась. Фанат, чье имя не раскрывается, унес домой сумасшедший выигрыш в размере 36 750 евро.

В Неаполе тоже не обошлось без крупных пари. Там один поклонник футбола поставил 100 евро на крупную победу «Наполи» над «Ювентусом», его выигрыш составил 12 500 евро.

Может, эти счастливчики – пришельцы из будущего?