Даниэле Довери рассудит матч «Наполи»-«Ювентус»

Даниэле Довери назначен арбитром на матч между «Наполи» и «Ювентусом», который состоится в пятницу 13 января на стадионе «Диего Армандо Марадона». Об этом Ассоциация арбитров Италии объявила на своем официальном сайте. Ассистентами рефери будут Костанцо и Пассери. Четвертым арбитром будет Чиффи. За VAR будет отвечать Мариани, которому будет помогать ассистент Пиччинини.

За свою карьеру Довери отработал на 23 матчах «Ювентуса»: 13 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Процент побед - 57%. В 23-х матчах при Довери игроки «Ювентуса» получили 41 жёлтую карточку (в среднем почти по 2 жёлтые карточки за игру), прямых красных карточек он игрокам туринского клуба никогда не показывал. За 23 матча Довери назначил 4 пенальти в ворота «Ювентуса».

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