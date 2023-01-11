«Сильнейший в истории». Болельщики восхищаются Буффоном после невероятного матча «Интер»-«Парма»

Вчера бывший голкипер и легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вернулся на «Сан-Сиро» в составе «Пармы», чтобы сыграть в 1/8 финала Кубка Италии против «Интера». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Буффон стал главным героем встречи, он вывел свою команду в дополнительное время потрясающим сэйвом после удара Джеко. Джанлуиджи показал, что даже в 45 лет остается в невероятной форме.

Болельщики в социальных сетях не могли не оценить мастерство голкипера:

«Ему скоро 45, но он еще умеет спасать ворота».

«Нам действительно нужно было увидеть сегодняшний сэйв, чтобы понять, что Буффон всегда был и будет сильнейшим вратарем в истории футбола?».

«Такой сэйв в 45 лет мог сделать только он».

«Великому Буффону через пару недель будет 45, а он все еще может творить такую магию на высочайшем уровне».

«Джиджи Буффону скоро 45. Он лучший голкипер в истории и точка. Легенда. Только сумасшедшие могут его освистывать».