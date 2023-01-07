«Я вернулся счастливым!»: Ди Мария отправил важное сообщение «Ювентусу» после победы над «Удинезе»

«Ювентус» также вчера выиграл у «Удинезе» в первом матче, сыгранном на «Альянс Стэдиум» в 2023 году, и среди положительных моментов также можно отметить возвращение в состав Анхеля Ди Марии.

На самом деле, вчера он впервые отыграл более часа с «бьянконери» после возвращения в качестве чемпиона мира, а после матча он поделился с болельщиками важным сообщением в социальных сетях:

«Мы выиграли сложную игру благодаря огромной самоотдаче каждого. Рады играть дома и чувствовать себя хорошо. Спасибо за любовь, полученную от наших болельщиков, а теперь давайте продолжим работать!»