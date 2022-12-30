Погба «рычит» в социальных сетях и готовится вернуться на поле

Рычащий лев, желающий отмстить после сложного периода, и короткое сообщение: «Иду...». Такую фотографию Поль Погба опубликовал в социальных сетях.

Болельщики «Ювентуса» с нетерпением ждут появления Погба на поле.

Вернувшись в клуб летом, Поль еще не принял участия ни в одном официальном матче.

Полузащитник также был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре, но сейчас он хочет доказать, что все еще является игроком высочайшего уровня.