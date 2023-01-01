Кьеза должен набрать форму к матчу с «Наполи»: Аллегри намерен дозировать игровое время футболиста

В начале ноября Федерико Кьеза вернулся на поле после ужасной травмы крестообразной связки, полученной в январе. Итальянец принял участие в трех матчах: против «Интера» и «Лацио» в Серии А и против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Однако у Кьезы случился небольшой рецидив во время международного перерыва, который вынудил его отказаться от недавних товарищеских матчей. Тем не менее, игрок должен вернуться в распоряжение Макса Аллегри уже в первой игре 2023 года.

По информации Calciomercato, тренер «Ювентуса» разработал план, который направлен на постепенное возвращение Кьезы в строй.

Предполагается, что Федерико сыграет с «Кремонезе» 4 января и выйдет на поле во втором тайме, по аналогичному сценарию Аллегри поступит с Кьезой и 7 января, когда «Юве» будет принимать «Удинезе».

Если выздоровление игрока пройдет гладко и в соответствии с планом, то он может появиться в основном составе в важнейшем матче против «Наполи» на стадионе «Марадона» 13 января.