Погба взбесил фанатов «Ювентуса» тем, что поехал на горнолыжный курорт после травмы. Поль иронично ответил на критику

Поль Погба не успел сыграть ни в одном официальном матче «Ювентуса», зато француз стабильно выводит из себя фанатов «бьянконери».

Из последнего – в своих соцсетях полузащитник поделился фотографией с горнолыжного курорта. Болельщики не поняли, зачем игрок, который едва оправился после травмы, решил покататься на лыжах. Фанаты осудили поступок Поля.

На критику обратил внимание и сам футболист. В ответ он записал видео, в котором имитировал катание на лыжах, при этом специального снаряжения у француза не было. Полузащитник оставил подпись под публикацией:

«Вот так я катаюсь на лыжах. Для всех, кто нес бред».

А вот как на такой ответ Погба отреагировали фанаты:

💭 «Что за клоунада. Как думаете, «Ювентус» может продать этого парня какому-нибудь цирку?»

💭 «Дорогой Поль, проблема не в том, катаешься ты на лыжах или нет. Я убежден, что у тебя есть право проводить свой отпуск так, как ты захочешь. Но так как ты не сыграл ни минуты в этом сезоне, решил отложить операцию, может, тебе не стоило выкладывать фотографии своего отдыха? Подумай об этом».

💭 «Погба думал, что смеется над своими критиками, а получилось, что он выставил идиотом себя».

💭 «Так, получается, теперь мы можем называть тебя бывшим футболистом? Ведь ты делаешь все на свете, кроме игры в футбол».

💭 «Вся критика Погба вполне объяснима. Никто не знал, что он поедет на горнолыжный курорт, но при этом не будет кататься. Это все еще выглядит очень странно. Но клуб знал, кого подписывает. Так что это полностью наша вина».

💭 «Ты пока снимал видео, не получил травму?»

💭 «В следующем сезоне Погба будет способен только на это».

А как вам такой ответ Поля? Достойно для профессионального футболиста?