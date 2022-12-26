Туринская Старушка
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«Юве» запостил гол Роналду «Аталанте» в твиттере. Фанаты просят клуб вернуть Криша

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Футбол Футбол

В приступе ностальгии аккаунт «Юве» опубликовал один из 103 голов CR7 в черно-белой футболке.

Это гол «Аталанте» в его первый год в Италии. Тогда он остался в запасе, но "Юве" проигрывал 1:2. Португальцу потребовалось 13 минут на гол.

Многие болельщики хотят возвращения Роналду в Турин: 

«Пожалуйста, дайте такому игроку, как он, возможность завершить карьеру так, как он этого заслуживает»

"Одна из игр, в которой Аллегри дал ему отдохнуть, а мы на самом деле проигрывали.

"Еще одно видео о Криштиану, он что, вернется в январе?"

"Иди домой, Криш!"

А вам, как вы думаете, он все еще может быть полезен, несмотря на свои 38 лет и трудности последних месяцев?

29 комментариев

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Дьяков Евгений
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Ответ Andy Goodall
Не слежу за Ювентусом, да и за Серией А, но смотрю сейчас на состав, в котором Влахович, Кьеза и Ди Мария, и совсем не кажется, что там некому забивать.
Кьеза лечился от крестов, неизвестно как вернётся, Ди Мария точно так же в лазарете сидел, Влахович чередует удачные игры с провальными.
Понятное дело, что Роналду сам в ужасной форме, но для Сериал-единственное его возможность реанимировать карьеру
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Sherzad Atajanov
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Ответ Джон Дон
Я радовался, когда он покинул Юве. Пусть он будет и дальше где угодно успешным, но только не Юве.
Да,есть много чему порадоваться) Клуб прям расцвёл...
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Заяцволк
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Ответ на войне как на войне
Толку от вашего ЛЧ. Ну попали вы в этом году. И что? В Лиге Европы играете
Ой, не показывайте это Кришти. 6 матчей ЛЧ - это потенциально примерно 6-10 голов в свою ЛЧ-стату. А как же "Вперёд к новым вершинам, продолжаем работать, взлетаем в новые цели" ?
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Заяцволк
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Ответ на войне как на войне
Кто-то кого-то всё равно догонит. Какая разница кто
Да, это как агент Смит говорил, что-то вроде "я понял, в чем смысл любых рекордов Криштиану. В том, что они когда-нибудь будут побиты"
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FootballFan
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Настоящий болельщик Ювентуса не может хотеть его возвращения.
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aslvowk@mail.ru
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Я, как поклонник Интера в Серии А, тоже хочу, чтобы Роналду играл в Ювентусе :))))
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на войне как на войне
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Ответ Заяцволк
В любом случае, есть хорошие шансы в ЛЧ на следующий год. Там же Месси в 10-ти голах всего-то, если после ЧМ он ещё и по голам в ЛЧ обгонит Кри, даже не знаю, что случится, полюса земли наверное поменяются местами
Толку от вашего ЛЧ. Ну попали вы в этом году. И что? В Лиге Европы играете
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italianovero
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Ответ на войне как на войне
О себе напоминаете? Модератор, в нашей стране запрещена пропаганда этих!
В Мордоре?
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на войне как на войне
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Ответ Заяцволк
В любом случае, есть хорошие шансы в ЛЧ на следующий год. Там же Месси в 10-ти голах всего-то, если после ЧМ он ещё и по голам в ЛЧ обгонит Кри, даже не знаю, что случится, полюса земли наверное поменяются местами
Кто-то кого-то всё равно догонит. Какая разница кто
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Заяцволк
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Ответ на войне как на войне
А я и не смотрю. Юве -болото. Только констатировала факты.
В любом случае, есть хорошие шансы в ЛЧ на следующий год. Там же Месси в 10-ти голах всего-то, если после ЧМ он ещё и по голам в ЛЧ обгонит Кри, даже не знаю, что случится, полюса земли наверное поменяются местами
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Narios Aliyev
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Пуст вернется в Юве. Но играет без оплаты…
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на войне как на войне
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Ответ Заяцволк
На вашем месте я бы не советовал смотреть в сторону Ювентуса, потому, что здесь такие отважные бойцы, как Заяцволк, Digart, и даже сам Ригобер часто заглядывает, неужели вы с Кришти снова желаете оказаться под катком их справедливых растолковываний ? Дедушке Криштиану пора на пенсию в Саудовскую, только там будет шанс спрятаться
Куда идти Роналду решит сам Роналду
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на войне как на войне
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Ответ Заяцволк
На вашем месте я бы не советовал смотреть в сторону Ювентуса, потому, что здесь такие отважные бойцы, как Заяцволк, Digart, и даже сам Ригобер часто заглядывает, неужели вы с Кришти снова желаете оказаться под катком их справедливых растолковываний ? Дедушке Криштиану пора на пенсию в Саудовскую, только там будет шанс спрятаться
Вы считаете, что можете меня запугать всякими дигардами и ригоберками? Не слишком ли вы себя переоцениваете?
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на войне как на войне
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Ответ italianovero
Комментарий удален модератором
О себе напоминаете?
Модератор, в нашей стране запрещена пропаганда этих!
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на войне как на войне
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Ответ Заяцволк
На вашем месте я бы не советовал смотреть в сторону Ювентуса, потому, что здесь такие отважные бойцы, как Заяцволк, Digart, и даже сам Ригобер часто заглядывает, неужели вы с Кришти снова желаете оказаться под катком их справедливых растолковываний ? Дедушке Криштиану пора на пенсию в Саудовскую, только там будет шанс спрятаться
А я и не смотрю. Юве -болото. Только констатировала факты.
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Заяцволк
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Ответ на войне как на войне
Роналду до сих пор подписан и на Юве, и на МЮ, и на всех товарищей по бывшим командам.
На вашем месте я бы не советовал смотреть в сторону Ювентуса, потому, что здесь такие отважные бойцы, как Заяцволк, Digart, и даже сам Ригобер часто заглядывает, неужели вы с Кришти снова желаете оказаться под катком их справедливых растолковываний ? Дедушке Криштиану пора на пенсию в Саудовскую, только там будет шанс спрятаться
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mcjnun
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Ахахахахпхахаха
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italianovero
Комментарий удален
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Andy Goodall
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Ответ Александр Тарасенко
Конечно был бы полезен! Забивать некому в команде, увы
Не слежу за Ювентусом, да и за Серией А, но смотрю сейчас на состав, в котором Влахович, Кьеза и Ди Мария, и совсем не кажется, что там некому забивать.
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на войне как на войне
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Роналду до сих пор подписан и на Юве, и на МЮ, и на всех товарищей по бывшим командам.
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Ruslan Kadiev
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Ну пусть выплачивают ему з/п
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Максим Максимов
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Пусть идет
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Левая бровь Анчелотти
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Ну и «фанаты»
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Ramiz Tamazanov
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Это не фанаты, а персофаны. Колоссальная разница.
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Джон Дон
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Я радовался, когда он покинул Юве. Пусть он будет и дальше где угодно успешным, но только не Юве.
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