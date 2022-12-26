«Юве» запостил гол Роналду «Аталанте» в твиттере. Фанаты просят клуб вернуть Криша

Это гол «Аталанте» в его первый год в Италии. Тогда он остался в запасе, но "Юве" проигрывал 1:2. Португальцу потребовалось 13 минут на гол.

В приступе ностальгии аккаунт «Юве» опубликовал один из 103 голов CR7 в черно-белой футболке.

«Пожалуйста, дайте такому игроку, как он, возможность завершить карьеру так, как он этого заслуживает»

"Одна из игр, в которой Аллегри дал ему отдохнуть, а мы на самом деле проигрывали.

"Еще одно видео о Криштиану, он что, вернется в январе?"

"Иди домой, Криш!"