«Юве» запостил гол Роналду «Аталанте» в твиттере. Фанаты просят клуб вернуть Криша
В приступе ностальгии аккаунт «Юве» опубликовал один из 103 голов CR7 в черно-белой футболке.
Это гол «Аталанте» в его первый год в Италии. Тогда он остался в запасе, но "Юве" проигрывал 1:2. Португальцу потребовалось 13 минут на гол.
Многие болельщики хотят возвращения Роналду в Турин:
«Пожалуйста, дайте такому игроку, как он, возможность завершить карьеру так, как он этого заслуживает»
"Одна из игр, в которой Аллегри дал ему отдохнуть, а мы на самом деле проигрывали.
"Еще одно видео о Криштиану, он что, вернется в январе?"
"Иди домой, Криш!"
А вам, как вы думаете, он все еще может быть полезен, несмотря на свои 38 лет и трудности последних месяцев?
Понятное дело, что Роналду сам в ужасной форме, но для Сериал-единственное его возможность реанимировать карьеру
Модератор, в нашей стране запрещена пропаганда этих!