Поль Погба отправился на горнолыжный курорт, хотя едва восстановился после травмы. Фанаты «Ювентуса» в бешенстве

Поль Погба летом вернулся в «Ювентус», но еще ни разу не сыграл за клуб в официальном матче. Он также пропустил чемпионат мира, где Франция взяла серебро.

Все дело в травмах и осложнениях на пути восстановления Поля. Полузащитник долго отказывался делать операцию, предпочитая медицине помощь шаманов. Реабилитация француза движется сложно, но теперь болельщикам кажется, что Погба сам делает все, чтобы как можно дольше оставаться вне поля.

Он отправился в Катар, чтобы с трибун поддержать сборную Франции в финале ЧМ. Устроил танцы на командном ужине «Ювентуса» и, наконец, решил покататься на лыжах.

Поль, видимо, совершенно не следит за своими коллегами по цеху. Вряд ли бы в голову Погба пришла идея прокатиться на лыжах, если бы он знал, что совсем недавно Нойер именно так сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Такое безрассудство полузащитника взбесило фанатов «Ювентуса». Своим негодованиях они поделились в соцсетях:

💭 «Недостаточно здоров, чтобы играть, но в отличной форме, чтобы кататься на лыжах. Он над нами издевается?»

💭 «Погба просто занимает чье-то место, еще и деньги получает, как ему не стыдно вообще?»

💭 «А Погба подписан на Нойера в соцсетях?»

💭 «Это не человек, а какая-то шутка. Зачем мы его вообще вернули».

💭 «Верит в шаманов, катается на лыжах, хотя еще не может играть. Да, ребят, он просто идиот, пора перестать удивляться».

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Поля:

💭 «А с чего вы вообще взяли, что он катался на лыжах? Может, он просто поехал на горнолыжный курорт, без экстремальных приключений».

💭 «Ребят, вы ведь просто хотите до него докопаться. Вы видели, как он стоит на лыжах? Нет! Это фото еще ничего не значит».

💭 «Уважайте игроков своей команды. Вы даже не знаете, катался ли он на лыжах. Хватит осуждать всех подряд».

А что думаете вы? Может, Поль действительно просто сделал фото на фоне заснеженных гор?