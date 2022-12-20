Аллегри рассказал, что новый лидер «Ювентуса» Маурицио Сканавино познакомился с игроками и тренерским штабом

Массимилиано Аллегри подтвердил, что новый босс «Ювентуса» Маурицио Сканавино представился команде.

После отставки президента клуба и правления во главу «Ювентуса» встал новый генеральный директор – Сканавино, а в следующем месяце станут названы и новые члены правления.

После победы в товарищеском матче над «Риекой» Аллегри заявил:

«Сегодня я говорил с новым генеральным директором клуба Маурицио Сканавино, который представился команде и тренерскому штабу. Он сказал несколько слов, но они были правильными. Он повторил, что «Ювентус» всегда остается «Ювентусом», цели и амбиции клуба никогда не изменятся. Мы создаем судьбу «Ювентуса» на поле и будем работать над этим. «Ювентус» - одна из сильнейших команд мира и в этом дополнительная ответственность. Я всегда был спокоен, но мне жаль, что приходится читать те новости о клубе, которые я читаю сейчас каждый день».