Погба могут не пустить на финал ЧМ. Все из-за «Ювентуса»

Поля Погба могут не пустить на финал чемпионата мира по футболу, где сборная Франции сыграет с Аргентиной.

29-летний футболист пропустил весь турнир из-за травмы, полученной после возвращения в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед».

Ему сделали операцию, чтобы выступить в Катаре, но он не смог вовремя поправиться.

Погба наблюдал за происходящим из своего дома и поддерживал своих товарищей по команде.

Но похоже, что Погба хотел быть на стадионе «Лусаил» во время финала чемпионата мира вместе с другим травмированны.

Тем не менее, согласно сообщениям The Mirror, ему могут запретить присутствовать на матче Франция против Аргентины, поскольку «Ювентусу» не нравится идея о том, что Погба посетит игру на фоне его выздоровления.