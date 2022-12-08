«Для меня жертвовать молодыми игроками было грехом». Керубини откровенно говорит о разногласиях с Паратичи

В последние пару недель итальянская прокуратура тщательно изучает сделки «Ювентуса», особенно проведенные во время работы Фабио Паратичи с 2018 по 2021 год.

Ныне спортивный директор «Тоттенхэма» присоединился к «Ювентусу» еще в 2010 году в качестве правой руки Джузеппе Маротты, прежде чем занял место своего наставника в 2018 году. Он приблизил к себе Федерико Керубини, который заменил его в 2021м.

Керубини, по его собственным словам, никогда не разделял взглядов Паратичи, но должен был подыгрывать начальнику независимо от своих собственных убеждений.

«Когда Маротта ушел, Паратичи сказал мне, что ты пойдешь со мной и будешь делать некоторые вещи, которые Маротта делал раньше», — цитирует Керубини La Gazzetta dello Sport.

«Я сказал ему: «Фабио, я должен сделать эту грязную работу, потому что ты не хочешь делать это сам: ты не хочешь идти к совету директоров, ты не хочешь идти в отдел кадров и торговаться с клубами, но я не могу быть как Маротта, который действовал как фильтр».

«У нас были разные взгляды. Для меня жертвовать молодыми игроками было грехом, а для Паратичи достижение цели путем продажи игрока из первой команды означало поставить под сомнение конкурентоспособность клуба», — пояснил нынешний спортивный директор «Ювентуса».

«Вот вам пример Мойзе Кина: мы продали, а потом выкупили. Мы разбрасывались молодыми игроками. Альтернативой была продажа активов первой команды. Несколько раз я жаловался Фабио, что цена, которую мы назначаем для тех или иных футболистов, несправедлива».

«На встречах с руководством мы говорили о том, что нужно начать использовать использовать другие методы, а такой прирост капитала больше не должен быть характерной чертой нашего клуба».