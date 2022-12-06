Не только CR7: расследование выявило большой долг «Ювентуса» перед Мино Райолой

Следствием был нанесен еще один болезненный удар по «Ювентусу». По некоторым электронным письмам был выявлен долг клуба в размере 13 млн евро перед покойным суперагентом Мино Райолой, в дополнение к 19 млн, которые «Юве» должен Криштиану Роналду.

Менеджер казначейства «Ювентуса» Джорджиа Спинелли неоднократно отправляла электронные сообщения в офис Райолы с темой «дебетовый баланс 13,575 млн», в которых просила отсрочить возврат средств.

В прокуратуре говорят о «несомненно непрозрачных отношениях» между покойным агентом (империя которого перешла к Рафаэле Пименте) и «Ювентусом». Сумма связана с некоторыми из клиентов Райолы, в частности с бразильцем Уэсли и Блезом Матюиди.