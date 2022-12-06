«Итальянский футбол нуждается в обновлении». Эксперт считает, что судебные тяжбы «Ювентуса» - не главная проблема на сегодня

Бывший футболист и тренер Клаудио Онофри считает, что судебные тяжбы «Ювентуса» не являются главной проблемой в футболе на сегодняшний день.

«Что я думаю о ситуации в «Ювентусе»? Футбол разваливается на части, и для тех, кто действительно заинтересован в обновлении – это сигнал, что нужно действовать, как можно скорее. Помимо дела «Ювентуса», где правосудие решит кто прав, а кто виноват, в итальянском футболе есть тенденция, которая не может нравится – футбол разваливается и тут дело не только в приросте капитала», - цитирует Онофри Tuttomercatoweb.

«Юве» - крупнейший итальянский клуб, чья финансовая отчетность подвергается серьезным сомнениям.

Туринцы продолжают привлекать европейских звезд в Италию и выплачивать самые высокие зарплаты, но иногда руководство заходит слишком далеко, чтобы порадовать себя и своих футболистов.