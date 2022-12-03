Роналду проиграл первый бой в судебной войне против «Ювентуса»

«Ювентус» и Криштиану Роналду на пороге войны: хотя португалец еще не нанес первый удар по бывшим работодателям, он уже продемонстрировал свои намерения.

Во время пандемии Covid-19 звезды «Ювентуса» отказывались от своей зарплаты в течение четырех месяцев, по крайней мере так заявили в клубе.

Этот вопрос вызвал большой ажиотаж, поскольку данные свидетельствуют о том, что игроки отказались от заработной платы только за один месяц, а не за четыре.

Со своей стороны, Роналду же, надеется получить задержанную заработную плату в размере 19,5 миллионов евро в рамках соглашения, подписанного между ним и клубом.

Но, по информации Il Fatto Quotidiano и Calciomercato, генеральный прокурор отклонил ходатайство адвоката Роналду. Источник утверждает, что прокурор счел, что эти частные договоренности не представляют интереса для правовой защиты.