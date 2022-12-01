«Посмотрим, кто лучше справится с давлением». Миралем Пьянич уверен, что «Ювентус» будет бороться за Скудетто

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич уверен, что туринский клуб поборется за победу в Серии А во второй половине сезона.

«Ювентус» близок к вершине, гонка возобновиться в январе, давление будет велико и посмотрим, кто справится с ним лучше. Я был оптимистично настроен в отношении «Ювентуса» и в более сложные времена. Я знаю Макса Аллегри и его способность управлять командой – не сомневаюсь, что он перевернет ситуацию. Теперь к футболистам вернулась уверенность в себе, а к команде вернулся баланс. Борьба за Скудетто только начинается», - цитирует Пьянича Calciomercato.

«Юве» неудачно начал, но ближе к международному перерыву смог набрать очки и сейчас занимает третью строчку в домашнем чемпионате.

Лидером гонки остается «Наполи»: команда Лучано Спалетти на 10 очков опережает «Ювентус» и на 8 «Милан», занимающий второе место.