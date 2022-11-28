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Стоимость акций «Ювентуса» упала на 6% после отставки совета директоров

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По информации Calciomercato, «Ювентус» потерял 6% своей стоимости на фондовом рынке после отставки совета директоров. Вчерашнее известие потрясло всех.

Эта новость не только шокировала болельщиков клуба, но и привела к падению стоимости акций. «Ювентусу» нужна стабильность как можно быстрее.

Calciomercato сообщает, что их стоимость упала с 0,2606 евро за акцию до 0,2532 евро за акцию, как только появились новости.

В последнее время у «бьянконери» было несколько судебных тяжб, и последняя из них, в результате которой было распущено правление клуба, связана с ложной отчетностью.

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