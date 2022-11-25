«Ювентус» не планирует продлевать контракты ряда возрастных игроков

Похоже, что «Ювентус» ждет революция – клуб намерен понизить средний возраст своей команды. Руководство не могло не обратить внимание на впечатляющий прогресс молодых игроков, прежде всего Николо Фаджоли и Фабио Миретти.

Если молодежь только на старте своей карьеры, то в «Юве» достаточно возрастных игроков, которые движутся к ее закату.

В клубе должны решить вопрос о будущем Алекса Сандро, Хуана Куадрадо, Анхеля ди Марии и Адриена Рабьо. Контракты этих футболистов истекают, и в конце сезона они станут свободными агентами. «Ювентус» может либо обновить соглашения, либо отпустить их бесплатно. По информации Tuttomercatoweb, в клубе склоняются ко второму варианту.