«Ювентус» не сможет найти никого лучше». Директор «Болоньи» считает Аллегри незаменимым

Футбольный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини говорил о будущем Макса Аллегри после того, как ряд болельщиков и экспертов начали требовать увольнения тренера «Ювентуса».

«Требовать увольнения Аллегри — это акт футбольного извращения», - заявил Сабатини Football Italia.

«Мы говорим о человеке, который неоднократно выигрывал Серию А, да еще и в исторически трудное время. «Ювентус» не сможет найти на рынке никого лучше, чем он, поэтому я считаю тех, кто хочет увольнения Аллегри, немного странными».

Команда неудачно начала сезон, потеряла очки в Серии А и вылетела в Лигу Европы, но клуб поддержал тренера и не прогадал. До международного перерыва «Юве» одержал ряд побед и поднялся на третью строчку в домашнем чемпионате.