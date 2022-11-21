«Ювентус» ищет нового спортивного директора: роль Керубини изменится, а у Аньелли уже есть два кандидата

Похоже, что изменения в «Ювентусе» неизбежны, и коснутся они не только команды, но и руководства клуба.

По информации Corriere di Torino, президент «Юве» Андреа Аньелли в поиске нового спортивного директора вместо Федерико Керубини, который должен занять пост генерального директора клуба.

В последнее время ходило много слухов и всплывали разные имена возможных кандидатов, но на сегодняшний день, похоже, что в «Ювентусе» выбирают между Маттео Тоньоцци и Джованни Манна.

Тоньоцци ранее был скаутом «Зенита» и «Байера», а в 2018 году возглавил скаутов «Ювентуса», в то время как Манна в 2020 стал спортивным директором молодежную команду «Юве» до 23-х лет.