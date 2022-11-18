18-летний полузащитник «Бенфики Б» – новая цель «Юве». Он итальянец и фанатеет от Погба

В поле зрения «бьянконери» входит Шер Ндур, полузащитник 2004 года рождения, принадлежащий «Бенфике». Ранее 18-летний итальянец был молодежках «Брешии» и «Аталанты».

Сам молодой человек высоко отзывался о Поле Погба, который вдохновляет его: «Погба? Это была любовь с первого взгляда.

Поль — мой кумир, надеюсь скоро снова увидеть его на поле. Я болею за «Ювентус», но не в этот раз, потому что «Бенфика» – мой дом, и моя голова и мое сердце принадлежат этому клубу».