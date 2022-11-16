Поль Погба о Криштиану Роналду после скандального интервью: «Он победитель и всегда хочет большего»

Поль Погба в подкасте Muslim Money Guys поделился впечатлением о Криштиану Роналду после спорного интервью португальца Пирсу Моргану.

Погба провел с Роналду прошлый сезон в «МЮ» прежде, чем вернуться в «Ювентус» этим летом.

О пятикратном обладателе Золотого Мяча Погба говорит, как о настоящем профессионале:

«Я видел профессионалов в футболе, таких как, например, Златан – много профессиональных футболистов, который приходят до тренировок, занимаются восстановлением и всем прочим. Но есть тот, кто занимается каждый день и вообще не останавливается – это Криштиану».

«Такой у него характер, он победитель – это точно. Он всегда хочет быть прав, он всегда не удовлетворён своим результатом, всегда хочет большего. Криштиану постоянно говорит: «Я могу больше, я сделаю больше». У него сумасшедшая мотивация. Я был рядом с ним год и видел, что каждый день – это новый рекорд».

«Криштиану сам себе бросает вызов: он не смотрит на остальных, он говорит: «Я должен быть лучше себя».