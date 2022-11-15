«Разница между Италией и Германией большая». Лука Пеллегрини делится впечатлениями от аренды в «Айнтрахте»

Левый защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини проводит этот сезон в «Айнтрахте» на правах аренды – туринцы включили его в сделку по Филипу Костичу.

Немецкий клуб в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, а теперь вышел в плей-офф Лиги чемпионов и готовится сыграть с «Наполи».

Лука Пеллегрини наслаждается своим пребыванием в Германии. 23-летний футболист – один из немногих итальянских молодых игроков, кто рискнул уехать из страны и попробовать себя в новом чемпионате.

У Луки все складывается удачно, и в Турин он вернется более опытным футболистом. Говоря о своей аренде и предстоящей встрече с «Наполи», Пеллегрини признался:

«Я проживаю новый опыт, а то, что у команды дела идут отлично – очень помогает. Разница между Италией и Германией большая: от еды до погоды, зато болельщики не перестают поддерживать нас в течении всего матча».

«Нам есть над чем работать, мы постараемся проявить себя против «Наполи», у них сильный состав, но в футболе все возможно», - цитирует футболиста Tuttomercatoweb.