«Уйти из Турина было ошибкой», «Пинсольо – лучший одноклубник». В Twitter публикуют высказывания Криштиану Роналду из скандального интервью

Недавнее интервью Криштиану Роналду не оставило равнодушных: болельщики «Ювентуса», у которых богатая история отношений с португальцем, не могли пройти мимо.

Пока мы ждем полную версию интервью, предлагаем посмотреть, как расшифровал беседу один из фанатов «Юве»:

«Ювентус» — лучший клуб, за который я когда-либо играл, даже лучше, чем «Мадрид», потому что еда в Испании — дерьмо. Я скучаю по своей предматчевой пасте от пожилой итальянской синьоры, это то, что продлевает мне молодость в мои 30 с хвостиком. Очевидно, что покинуть Турин было ошибкой».

«Пинсольо - лучший товарищ по команде, который у меня когда-либо был. Перед каждым матчем он массировал мне плечи и шептал мне на ухо, что я – лучший всех времен. Я просил Рэшфорда сделать то же самое, но он назвал меня расистом. Пирс, это новое поколение просто не понимает».

Был такой диалог или нет, скоро выяснится: может у этого болельщика неплохо с чувством юмора, а может это новый инсайдер, и Фабрицио Романо стоит начать беспокоиться?