«Ювентус» не пропустил в 6 матчах подряд впервые с 2018 года

Болельщики «Ювентуса» боятся сглазить, но, похоже, что ситуация в клубе действительно налаживается. Вчера команда Массимилиано Аллегри одержала уверенную победу над «Лацио» 3:0 и поднялась на третью строчку Серии А.

Нужно отметить не только три очка «Ювентуса» в принципиальном матче, но и блестящую серию Войчеха Шченсны и обороны команды: турнцы не пропускали на протяжении шести матчей подряд в Серии А впервые с декабря 2018 года, забив при этом 11 голов.

«Торино» 0:1 «Ювентус»

«Ювентус» 4-0 «Эмполи»

«Лечче» 0-1 «Ювентус»

«Ювентус» 2-0 «Интер»

«Верона» 0-1 «Ювентус»

«Ювентус» 3-0 «Лацио»