«Ювентусу» достался «Нант»: смотрим на положение команд перед матчами Лиги Европы

По результатам жеребьевки плей-офф Лиги Европы «Ювентусу» предстоит сыграть с «Нантом».

У команд небогатая история противостояния: они встречались дважды в полуфинале Лиги чемпионов в 1996 году. «Юве» выиграл первый матч со счетом 2:0, ответная игра осталась за «Нантом» (3:2), но по сумме двух встреч в финал вышел итальянский клуб, где одолел «Аякс» в серии послематчевых пенальти и стал чемпионом Европы.

На сегодняшний день «Нант» является аутсайдером Лиги 1 и занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата, на 26 очков отставая от лидера – «ПСЖ».

«Ювентус» после вчерашней победы над «Интером» поднялся на пятую строчку Серии А и от «Наполи» отстает на 10 очков.

Первые стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 16 февраля, а ответные пройдут через неделю.