«Они делают шаг вперед и три назад». Журналист оценивает шансы «Юве» против «Интера»

Итальянское дерби все ближе: «Ювентусу» предстоит принять серьезный вызов на домашнем стадионе. Итальянский журналист и футбольный комментатор Фабио Каресса в микрофоны Radio Deejay жестко отозвался о шансах «Юве».

«Ювентус»-«Интер»? Если туринцы проиграют, то мало что поменяется: команда в очень глубоком кризисе, «Интер» играет намного лучше, хотя сложно предугадать результат заранее».

«Тем не менее, я не верю в «Ювентус»: они делают шаг вперед и три назад. Интересно, что них есть несколько многообещающих молодых игроков, хотя Аллегри хотел опытную команду».

Не самый лестный комментарий журналиста Sky Sports, посмотрим, чем ответят подопечные Макса Аллегри.