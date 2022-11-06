Туринская Старушка
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«Они делают шаг вперед и три назад». Журналист оценивает шансы «Юве» против «Интера»

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Итальянское дерби все ближе: «Ювентусу» предстоит принять серьезный вызов на домашнем стадионе. Итальянский журналист и футбольный комментатор Фабио Каресса в микрофоны Radio Deejay жестко отозвался о шансах «Юве».

«Ювентус»-«Интер»? Если туринцы проиграют, то мало что поменяется: команда в очень глубоком кризисе, «Интер» играет намного лучше, хотя сложно предугадать результат заранее».

«Тем не менее, я не верю в «Ювентус»: они делают шаг вперед и три назад. Интересно, что них есть несколько многообещающих молодых игроков, хотя Аллегри хотел опытную команду».

Не самый лестный комментарий журналиста Sky Sports, посмотрим, чем ответят подопечные Макса Аллегри.

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