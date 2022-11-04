«Аллегри – хитрец, он знает, как готовиться к таким матчам». Бывший игрок «Интера» говорит о предстоящем итальянском дерби

Бывший защитник и капитан «Интера» Беппе Бергоми в интервью для FCInter1908 говорил о предстоящем итальянском дерби, которое состоится в это воскресенье.

О матче

«Я должен сказать, что на мой взгляд «Ювентус» в хорошей форме, возможно, они собрались перед игрой с «ПСЖ». В любом случае, Аллегри – хитрец, он два года говорит, что «Интер» сильнее и выходит с поднятыми руками. Но просто он знает, как готовиться к таким матчам».

«У «Интера» дела обстоят несколько иначе, чем у «Ювентуса», но для обеих команд предстоящая встреча будет принципиальной».

О ключевом туре в Серии А

«В эти выходные пройдут важнейшие матчи, и перед «Юве» открываются сразу несколько возможностей: если они обыграют «Интер», но на одно очко обойдут их в таблице, а если «Аталанта» потеряет очки в матче с «Наполи», то расстановка сил в топ-4 будет менее однозначной».