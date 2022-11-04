«Я бы предпочел, чтобы «Ювентус» не участвовал в Лиге Европы». Комментатор заявил, что туринцам лучше сосредоточиться на Серии А

«Ювентус» завершил свое участие в Лиге чемпионов, покинув турнир после группового этапа. Теперь «бьянконери» предстоит бороться в Лиге Европы, поскольку туринский клуб остается одним из самых легендарных в мире, в этом турнире от них буду ждать победы.

Лига Европы – одно из самых сложных соревнований, команда Макса Аллегри должна показать свой лучший футбол, чтобы иметь возможность бороться за титул.

Комментатор Франческо Оппини считает, что для «Юве» было бы лучше вообще вылететь из европейских турниров, чтобы сосредоточиться на чемпионате Италии, где команда должна попасть в топ-4.

«Я бы предпочел, чтобы «Ювентус» не участвовал в Лиге Европы и мог полностью посветить себя своей единственной цели – борьбе за четвертую строчку в Серии А, чтобы по итогу сезона обеспечить себе попадание в зону Лиги чемпионов. Таким образом клуб помог бы себе и в финансовом плане и вернулся бы в футбольный турнир Европы, который действительно имеет значение, туда, где и должен быть «Ювентус», - цитирует журналиста Tuttomercatoweb.