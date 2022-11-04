«Его колену от этого лучше». Бывший врач «Ювентуса» рад, что Погба пропустит Чемпионат мира

Бывший врач «Ювентуса» профессор Фабрицио Тенконе поделился своим мнением по поводу травмы Поля Погба, отметив, что пропуск Чемпионата мира – это благословение и для француза, и для «Ювентуса».

Полузащитник получил травму в предсезонке, но отказался от операции, что снизило его шансы на быстрое выздоровление. Вернувшись к тренировкам, он снова потерпел неудачу.

Последняя травма перечеркнула надежды Погба на участие в Чемпионате мира, но Тенконе считает, что это хорошая новость, потому что у футболиста будет время на полноценное восстановление.

«Я надеюсь, что в январе «Ювентус» обнаружит Погба в хорошей форме. Если реальное положение дел ничем не отличается от того, что сообщают прессе, то я считаю, что за эти два месяца Погба сможет восстановиться – у него будет на это необходимое время. Конечно, он сожалеет, что не поедет в Катар, но его колену от этого только лучше, как и «Ювентусу», - цитирует доктора il Bianconero.