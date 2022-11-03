Туринская Старушка
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От «МЮ» до «Лудогорца»: смотрим, кто может стать соперником «Ювентуса» в Лиге Европы

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«Ювентус» неудачно начал сезон и завершил свое выступление в Лиге чемпионов после группового этапа. Теперь туринский клуб отправится в Лигу Европы.

Второй по значению клубный турнир УЕФА будет непростой задачей для «бьянконери». Среди участников множество сильных клубов: в соперниках у «Юве» может оказаться одна из команд, финишировавших на второй строчке своей группы.

Tuttomercatoweb уточняет, что подопечные Макса Аллегри в предстоящем раунде турнира могут встретиться с «Арсеналом» или «ПСВ» из группы А,  с «Ренном» из группы В,  с «Лудогорцем» из группы С, с «Юнион Берлин» или «Брагой» из группы D, c «МЮ» или «Реал Сосьедад» из группы Е, с «Фейеноордом» или «Мидтьюлланном» из группы F, «Карабах» или «Нант» представят группу G, а «Монако» или «Трабзонспор» группу H.

Кого бы вы хотели видеть соперником «Ювентуса»?

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