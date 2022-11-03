«Они отдали Погба слишком легко – они что-то знали». Бывший тренер «Ювентуса» обвиняет «МЮ» в сокрытии проблем Поля

В интервью для TuttoMercatoWeb бывший тренер «Ювентуса» Луиджи Майфреди отметил:

«Давайте признаем, что «Ювентусу» не везет с трансферами: Поль Погба все еще не может играть. Помимо плохих выступлений команды, клуб еще плохо провел трансферную компанию».

«Просто вдумайтесь, «МЮ» очень легко отдал Погба – это факт, они должно быть что-то знали…он был травмирован почти весь прошлый сезон, а сейчас «Ювентус» страдает от последствий».

Поль Погба не провел еще ни одного матча за «Юве» со старта сезона: он вернулся в Турин этим летом на правах свободного агента, отклонив несколько предложений «МЮ» о продлении контракта.

Погба пропустит Чемпионат мира из-за травмы колена.