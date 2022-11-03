Аллегри подтвердил, что трое ключевых игроков вернутся к матчу с «Интером»

«Ювентус» завершил свое участие в Лиге чемпионов, потерпев поражение во вчерашнем матче с «ПСЖ» (1:2). По окончании встречи Массимилиано Аллегри смог несколько обнадежить болельщиков, объявив о возвращении на поле троих ключевых игроков.

«Травма Кина побудила меня включить в заявку Кьезу, который провел хорошую тренировку. В матче с «Интером», если ничего не поменяется, мы сможем рассчитывать на Бремера, Ди Марию и Влаховича. Паредес вернется к противостояниям с «Вероной» или «Лацио».

За время группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» смог набрать всего три очка и теперь отправляется в Лигу Европы. Будем надеяться, что в этом турнире команда Аллегри добьется лучших результатов.