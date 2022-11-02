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Аллегри виноват в новых травмах Ди Марии? Аргентинец был недоволен, что тренер не дал ему время на восстановление

Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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По данным La Gazzetta dello Sport, за некоторые травмы в «Ювентусе» несет ответственность Массимилиано Аллегри и его персонал.

Это касается Анхеля Ди Марии, который получил травму в первом же матче чемпионата против «Сассуоло»: тренер хотел, чтобы он вернулся скорее, и сразу же выпустил его с первой минуты против «Фиорентины», что удивило аргентинца, который предпочел бы постепенное возвращение.

Анхель покидает поле после 45 минут и с тех пор толком не может восстановиться, он снова получил травму в матче против «Маккаби» в Лиге чемпионов.

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