Аллегри виноват в новых травмах Ди Марии? Аргентинец был недоволен, что тренер не дал ему время на восстановление
По данным La Gazzetta dello Sport, за некоторые травмы в «Ювентусе» несет ответственность Массимилиано Аллегри и его персонал.
Это касается Анхеля Ди Марии, который получил травму в первом же матче чемпионата против «Сассуоло»: тренер хотел, чтобы он вернулся скорее, и сразу же выпустил его с первой минуты против «Фиорентины», что удивило аргентинца, который предпочел бы постепенное возвращение.
Анхель покидает поле после 45 минут и с тех пор толком не может восстановиться, он снова получил травму в матче против «Маккаби» в Лиге чемпионов.
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