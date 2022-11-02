«ПСЖ» ни разу не обыгрывал «Ювентус» в Турине: статистика перед матчем ЛЧ

Сегодня вечером «Ювентус» завершает свой путь в Лиге чемпионов в этом сезоне, принимая на стадионе «Альянц» «ПСЖ».

Давайте оценим несколько фактов перед сегодняшним матчем:

«ПСЖ» не обыгрывал «Ювентус» в Турине ни одного раз из прошедших четырех. Последняя встреча на домашнем стадионе итальянцев состоялась в Суперкубке Европы в феврале 1997 года – «бьянконери» победили 3:1.

Поражение от «ПСЖ» стало первым для «Ювентуса» в этом сезоне, до встречи с французами, команда Аллегри выиграла в Серии А два матча и три сыграла вничью.

«ПСЖ» побеждал в завершающих матчах группового этапа в последних четырех розыгрышах Лиги чемпионов, забивая по крайней мере по 4 гола в каждом.

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе приняли участие в 26 из 28 голов «ПСЖ» в Лиге чемпионов со старта сезона.

Килиан Мбаппе забил 6 голов на групповом этапе этого розыгрыша турнира – второй лучший показатель в истории «ПСЖ». Лео Месси был задействован в 7 голах в 4 матчах ЛЧ (4 гола и 3 ассиста): лучше показатели аргентинца были только в сезоне 2016/17, когда он забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи.