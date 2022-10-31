«Удивительный жест!»: болельщики «Бенфики» в восторге от одного поступка фаната «Ювентуса»

«Ювентус» потерпел болезненное поражение от «Бенфики» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но на трибунах болельщики обеих команд вели себя максимально дружелюбно.

После матча фанат «Юве» предложил болельщику «Бенфики» обменяться шарфами. Этот момент попал на видео, ролик стал вирусным в Португалии.

Взгляните и вы:

Этот поступок очень впечатлил португальских поклонников футбола. Они просто засыпали комплиментами болельщиков «Ювентуса».

Делимся самыми трогательными комментариями фанатов «Бенфики»:

💭 «Это именно то, что делает футбол таким крутым! Приятно, когда болельщики из разных стран дружелюбно относятся друг к другу».

💭 «Я видел маленького фаната «Ювентуса», который выходил со стадиона с шарфами нашей команды. Это невероятно мило».

💭 «Болельщики «Ювентуса» потрясающие! Они так уважительно отнеслись к нашему клубу, к нашим фанатом и стране. Я в восторге!»

💭 «Это безумно красиво, так должно быть всегда».

💭 «Их игроки даже аплодировали болельщикам «Бенфики». Невероятно».

💭 «Удивительный жест!»

💭 «В Турине было то же самое, сумасшедшие уважение фанатам «Ювентуса».

Футбол объединяет.