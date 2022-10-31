«Вы ведь это знали!»: Погба пропустит ЧМ. Фанаты «Ювентуса» обвиняют в этом медперсонал, руководство клуба и самого Поля

Агент Поля Погба заявила, что полузащитник пропустит катарский чемпионат мира.

Почти сразу после перехода в «Ювентус» француз повредил мениск, от этой травмы он страдал еще в «МЮ». Буквально неделю назад казалось, что Поль успешно восстанавливается и в скором времени сможет выйти на поле.

Но на днях стало известно, что Погба получил очередное повреждение: у полузащитника диагностирована травма мышц бедра, вызванная длительным периодом без игр.

Эта новость ошарашила фанатов «Ювентуса». Болельщики очень надеялись, что Поль поможет их любимой команде в столь непростой для клуба момент. Теперь Погба выпал еще минимум на 10 недель. Фанаты считают, что вина лежит на медперсонале и руководстве клуба. Сам Поль тоже отнесся к своему здоровью халатно.

Вот что пишут поклонники «Ювентуса» в социальных сетях:

💭 «Очередная травма Погба на финальной стадии восстановления говорит о многом. Это выглядит сюрреалистически! Мышечная травма означает, что медики неправильно выполняют свою работу. Нам стоит над этим хорошенько задуматься».

💭 «Непопулярное мнение: если бы не травмы Ди Марии и Погба, мы бы однозначно стояли рядом с «Наполи» в турнирной таблице».

💭 «Ди Мария и Погба – физически нестабильные игроки! Это ведь даже не секрет. Вы ведь это знали и ничего не предприняли! Поганое руководство этого клуба убивает любовь к футболу».

💭 «И вы еще называете Погба легендой «Юве»? Это просто смешно. Он не провел в футболке клуба и минуты! Вечно думал о чемпионате мира и наплевал на клуб, который платит ему деньги».

💭 «Кого вообще набрали к нам в медицинский отдел? Чуваки, которые три дня проработали в спортзале и получили какой-то сертификат, наносят людям меньше вреда, чем медики в «Ювентусе». Да у нас во время карантина меньше людей в лазарете было».

💭 «После того, как Погба отказался от операции, считаю, что его просто нужно лишить зарплаты!»

💭 «Думаю, что в таких случаях клуб имеет полное право расторгнуть контракт за неисполнение своих обязанностей или даже потребовать возмещения ущерба, понесенного командой из-за его отсутствия!»

Гнев фанатов «бьянконери» вполне объясним. Поведение медиков и самого Погба действительно можно назвать непрофессиональным.

На шамана надейся, а сам не плошай.