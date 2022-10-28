«Футбол цикличен». Фабио Гроссо поддерживает «Юве» в переходный период клуба

Главный тренер «Фрозиноне» Фабио Гроссо считает, что трудности, которые переживает «Ювентус» с начала сезона, периодически случаются у каждого клуба.

«Бьянконери» остались без трофеев в прошлом году, поэтому в летнее трансферное окно клуб усилил состав, в надежде исправить ситуацию, но им это не удалось. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов и занимает 8 стручку в Серии А.

Однако Гроссо выражает свою поддержку клубу:

«Я далек от критики «Ювентуса», хотя живу в Турине. Я знаю многих представителей клуба и желаю им всего наилучшего. Сложности нужно решать внутри команды, я думаю, что у руля клуба стоят люди, способные это сделать. Я надеюсь, что «Юве» снова сможет вернуться на вершину. Футбол цикличен: сейчас им сложно, но у них есть все, чтобы начать заново», - цитирует Гроссо TuttuJuve.