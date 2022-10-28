Эксперт уверен, что Аллегри не сможет перестроить «Ювентус» и называет более подходящего кандидата

Бывший защитник Массимо Брамбати говорил о трудностях «Ювентуса» на старте сезона, отмечая, что Массимилиано Аллегри – не тот человек, который должен перестраивать команду.

У Аллегри за плечами пять успешных сезонов в туринском клубе, поэтому, после ряда неудач, руководство попросило его вернуться, чтобы снова помочь «Юве» подняться на вершину Серии А.

Первый сезон Аллегри после возвращения закончился без трофеев, и, судя по всему, новый сезон закончится аналогично, если не хуже.

«Ювентус» остается одним из величайших клубов мира, но результаты команды оставляют желать лучшего, а тренер находится под сильным давлением.

В клубе уверяют, что не станут увольнять Аллегри, но Брамбати считает это решение ошибочным.

«Я говорил некоторое время назад, что я бы сделал: после домашнего поражения от «Бенфики» нужно было чудо. Сегодняшний «Юве» дает ощущение, что все матчи будут проиграны. Выбор в пользу Аллегри год назад был неправильным. Он не подходит для перестройки команды. Наиболее подходящим кандидатом был Антонио Конте», - цитирует Брамбати Calciomercatoweb.