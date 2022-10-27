«Больше опровержений, чем сыгранных минут»: слова Ди Марии не убеждают болельщиков «Ювентуса»

Как недавно сообщалось, Анхель Ди Мария отрицаtn, что хочет покинуть «Ювентус» в следующее зимнее трансферное окно: «Я не привык давать объяснения, когда читаю эту ложь, но пришло время их дать: я не знаю, кто придумал слухи».

Несмотря на длинное сообщение в Instagram, болельщики «Ювентуса» не убеждены в правильности его слов.

«Больше опровержений, чем сыгранных минут».

«Есть те, кто плачет и на следующий день убегает от Маротты. Я не удивлюсь, если потом он убежит в Аргентину».

«История Ди Марии — прекрасный пример искаженной коммуникации, которая вращается вокруг этого «Ювентуса», дрожащего, как стервятник, для использования и потребления теми, кто хочет навредить клубу только в личных интересах».

«Он и его друг Паредес уедут как можно скорее».

«Он поедет на чемпионат мира и не вернется».