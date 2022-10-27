Ди Мария уйдет из «Ювентуса» в январе? Аргентинец резко ответил на слухи

Недавнее интервью и признание о желании завершить карьеру в «Росарио Сентраль» подогрели слухи о возможном уходе Анхеля Ди Марии, особенно после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

Конечно, интервью было опубликовано не вовремя, накануне нокаута против «Бенфики», но через свой профиль в Instagram Ди Мария проливает свет на свое будущее:

"Я не привык давать объяснения, когда читаю эту ложь, но пора их давать. Я не знаю, кто придумал слухи о том, что я ухожу в январе. Мои утверждения, которые вы читали и слышали, где я говорю, что я закончу карьеру в «Росарио Сентраль» (клуб, в котором я начинал) я говорил еще когда впервые приехал в Европу, в 2007 году.

Это не значит, что я хочу уйти СЕГОДНЯ. Я не уйду в январе, пожалуйста, перестаньте придумывать новости. Я очень счастлив в этом замечательном клубе, очень счастлив в этом городе, и когда я вернусь в форму, я отдам команде лучшее.