«Матч был плохой». Дель Пьеро считает, что «Ювентус» заслужил поражение от «Бенфики»

Алессандро дель Пьеро видел, как «Ювентус» вчера проиграл «Бенфике» (4:3) и считает, что по делу: команда Аллегри большую часть матча не показывала хорошей игры.

«Юве» была необходима победа, чтобы сохранить надежду на плей-офф Лиги чемпионов, но они снова уступили португальцам.

Хозяева поля увереннее начали игру, чем подопечные Макса Аллегри и ушли на перерыв ведя в счете 3:1. «Юве» пытался отыграться во втором тайме, но, казалось, что «Бенфике» эта победа была важнее.

Дель Пьеро отмечает, что туринский клуб провел неудачный матч.

«Последние 20 минут на поле было видно, что «Ювентус» борется, забивает, но в целом игра была плохой. В первом тайме «Бенфика» полностью доминировала, как и в первой половине второго тайма. У «Ювентуса» была возможность сделать счет 4:4 – это правда, но португальцы могли забить и пятый гол – это тоже правда», - цитирует легенду туринского клуба Tuttomercatoweb.